Резервы ЦБ Азербайджана к 2024г достигнут $7,5 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост к 2024 году валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) до $7,5 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс-Азербайджан", согласно прогнозам МВФ, приведенным в апрельском региональном обзоре по странам Среднего Востока и Центральной Азии, на конец 2022 года валютные резервы ЦБА составят $7,3 млрд против $7,1 млрд на конец 2021 года.

По оценкам фонда, в течение 2023 года резервы ЦБ увеличатся до $7,5 млрд.

Согласно обзору, резервов Центробанка по итогам 2022 года будет достаточно для покрытия расходов на импорт в течение 6,1 месяцев, в 2023 году - 6,9 месяцев (по итогам 2021 года - 5,2 месяцев)

На 31 марта 2022 года валютные резервы Центробанка составляют $7 млрд 136,5 млн.