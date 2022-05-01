Азербайджан стал четвертым по величине основным торговым партнером Грузии

Товарооборот между Грузией и Азербайджаном в январе - марте 2022 года составил 355,3 миллиона долларов, или 9,2 процента от суммарного грузинского внешнеторгового оборота.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

По данным ведомства, товарооборот между Грузией и Азербайджаном в январе - марте 2022 года вырос на 42 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (250,2 миллиона долларов).

В отчетный период Азербайджан занял четвертое место среди основных торговых партнеров Грузии. В тройку лидеров вошли Турция (562,4 миллиона долларов), Китай (461,9 миллиона долларов) и Россия (383,2 миллиона долларов).

Грузинский импорт из Азербайджана в первом квартале 2022 года составил 230 миллионов долларов, что на 57,6 процента больше показателя аналогичного периода 2021 года (145,9 миллиона долларов). Таким образом, Азербайджан занял четвертое место среди ведущих торговых партнеров Грузии по объему импорта в январе - марте 2022 года.

Грузинский экспорт в Азербайджан в отчетный период составил 125,3 миллиона долларов, что на 19,9 процента больше показателя января - марта 2021 года (104,5 миллиона долларов). Таким образом, Азербайджан занял второе место среди основных экспортных партнеров Грузии.

Внешнеторговый оборот Грузии (без учета незадекларированной торговли) в январе - марте 2022 года в целом составил 3,8 миллиарда долларов, что на 37,9 процента больше показателя аналогичного периода 2021 года (2,7 миллиарда долларов).