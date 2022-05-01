Экономике Германии предрекли рецессию

Эксперты предрекли экономике Германии рецессию из-за подорожания энергоресурсов и эмбарго на российское топливо.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает N-TV.

По словам главного экономиста банка KfW Фрици Келер-Гейб, без энергетического эмбарго на российское сырье экономика ФРГ все равно заметно выросла бы в этом году. Однако с учетом "серьезных негативных рисков все может сложиться иначе".

Эксперт отметила, что в настоящее время на экономику страны оказывает влияние комплекс трудностей, в том числе нарушение цепочки поставок, коронавирусные ограничения, нехватка рабочей силы в Китае и рост цен из-за ситуации в Украине.

Экономический эксперт Вероника Гримм из экспертного совета правительства Германии также предсказала "непогоду" для экономики страны. По ее словам, цены на энергоносители могут остаться на высоком уровне. Она заявила, что это серьезный вызов для конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.