Азербайджан и Япония обсудили экономическое сотрудничество

Обсуждены вопросы развития экономических связей между Азербайджаном и Японией.

Об этом, как передает Day.Az, сообщил в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

"Мы обсудили с парламентским вице-министром иностранных дел Японии Хонда Таро текущее состояние и перспективы экономического сотрудничества между нашими странами, в частности, в сферах торговли, двойного налогообложения и защиты инвестиций, а также сотрудничество в области "зеленой" энергетики", - говорится в публикации.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе - марте 2022 года товарооборот с Японией превысил 51,185 миллиона долларов, в то время как этот показатель в аналогичном периоде прошлого года составил 45,507 миллиона долларов (рост за год на 2,93 процента).