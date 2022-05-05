Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ по увеличению добычи нефти

Решение, принятое на 28-м заседании стран ОПЕК+, предусматривает увеличение суточной добычи нефти в Азербайджане еще на семь тысяч баррелей в июне 2022 года - до 695 тысяч баррелей, обязательство по сокращению предусматривается на уровне 23 тысяч баррелей, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на минэнерго Азербайджана.

По данным ведомства, Азербайджан поддержал на заседании решение увеличить суточную добычу нефти на 432 тысячи баррелей в июне.

Напомним, что согласно решению, принятому на 19-м заседании стран ОПЕК+ в июле прошлого года, увеличение суточной добычи сырой нефти с частичной корректировкой на базовый уровень вводится с мая 2022 года.