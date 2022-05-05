В Азербайджане вносятся изменения в правила распределения и продажи газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос нашел отражение в предлагаемом изменении в закон "О газоснабжении", который обсуждался в четверг на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, потребители будут обеспечиваться "умными" счетчиками в соответствии со статьей 11 (расчет энергопотребления) закона "О рациональном использовании энергоресурсов и энергоэффективности".

В соответствии со статьей 11 закона энергоснабжающие организации обеспечивают "умными" счетчиками потребителей электроэнергии, природного газа, центрального отопления и охлаждения, горячей бытовой воды. Поставщики электроэнергии предоставляют потребителям "умные" счетчики и в тех случаях, когда существующие счетчики повреждены или в иных случаях в связи с необходимостью их замены.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2022 года.

После обсуждений изменения были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.