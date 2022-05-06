В Азербайджане могут продлить срок действия льготы по налогу на прибыль

В Азербайджане предложено продлить срок действия льготы по налогу на прибыль.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусматривают поправки в Налоговый кодекс.

Так, согласно поправкам, дивидендные, дисконтные и процентные доходы, выплачиваемые физическим лицам по акциям и облигациям, размещенным на регулируемом рынке, с 1 февраля 2023 года будут освобождены от налога на прибыль еще на пять лет.

Отметим, что в соответствии с Налоговым кодексом, эта льгота была введена с 1 февраля 2016 года, и срок ее действия составляет семь лет.