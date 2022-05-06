В Шамкире состоится выставка-ярмарка KOB Fest

8 мая в Шамкирском районе состоится выставка-ярмарка KOB Fest. Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана приглашает на ярмарку жителей и гостей Шамкира, сообщает Day.Az со ссылкой на агентство.

На выставках-ярмарках будут представлены продукты питания и непродовольственные товары, производимые субъектами МСБ, изделия ручной работы ремесленников и творческих людей, а также услуги, предоставляемые МСБ. Местные стартапы также могут быть представлены на ярмарке со своими продуктами и услугами. В рамках выставок-ярмарок пройдут B2B-встречи между предпринимателями, будут представлены бизнес-услуги, а также организованы культурно-развлекательная программа, мастер-классы творческих личностей.

Целями выставки-ярмарки являются продвижение и поддержка продаж продукции и услуг микро- и малого бизнеса среди широкой потребительской аудитории, продвижение местной продукции, установление деловых связей между МСБ и поставщиками.

Выставка-ярмарка, которая состоится в Парке Гейдара Алиева, будет открыта для посетителей с 10:00 до 20:00.