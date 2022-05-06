В Азербайджане устанавливаются новые требования к безопасности продуктов питания
В Азербайджане устанавливаются новые требования к безопасности продуктов питания специального назначения и биологически активных пищевых веществ.
Как сообщает в пятницу Day.Az, этот вопрос нашел отражение в новом законопроекте "О продовольственной безопасности".
Согласно законопроекту, к продуктам питания специального назначения относятся:
- продукты питания, отвечающие физиологическим потребностям детского организма и предназначенные для питания детей до трех лет;
- диетические продукты питания, которые используются для ограничения потребляемых калорий с целью снижения массы тела, обеспечивая полное изменение ежедневного рациона питания;
- лечебно-профилактическое питание, используемое в специальных пищевых рационах с целью предотвращения нарушений, обусловленных хроническим воздействием вредных факторов на человеческий организм.
Отметим, что законопроект принят Милли Меджлисом (парламентом) в третьем чтении.
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