В Азербайджане устанавливаются новые требования к безопасности продуктов питания специального назначения и биологически активных пищевых веществ.

Как сообщает в пятницу Day.Az, этот вопрос нашел отражение в новом законопроекте "О продовольственной безопасности".

Согласно законопроекту, к продуктам питания специального назначения относятся:

- продукты питания, отвечающие физиологическим потребностям детского организма и предназначенные для питания детей до трех лет;

- диетические продукты питания, которые используются для ограничения потребляемых калорий с целью снижения массы тела, обеспечивая полное изменение ежедневного рациона питания;

- лечебно-профилактическое питание, используемое в специальных пищевых рационах с целью предотвращения нарушений, обусловленных хроническим воздействием вредных факторов на человеческий организм.

Отметим, что законопроект принят Милли Меджлисом (парламентом) в третьем чтении.