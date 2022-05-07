В Азербайджане все больше иностранцев платят с помощью банковских карт

В марте 2022 года иностранные граждане потратили в Азербайджане с помощью банковских карт 158,5 миллиона манатов, что в 4,74 раза, или на 125 миллионов манатов превышает показатель аналогичного месяца прошлого года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

В январе - марте 2022 года иностранцы в Азербайджане посредством банковских карт совершили операции на сумму 549,7 миллиона манатов.

Отметим, что в феврале 2022 года иностранные граждане потратили в Азербайджане с помощью банковских карт 186,5 миллиона манатов, что в 7,31 раза, или на 161 миллион манатов превышает показатель февраля прошлого года.