Развитие сельского хозяйства в Карабахе обеспечит продбезопасность Азербайджана

В освобожденных районах Карабаха начаты работы по реконструкции территорий. Села восстанавливаются в плановом порядке. Для каждого села готовится генеральный план, после утверждения которого проводятся восстановительные работы. На сегодня одной из ключевых задач является скорейшее возвращение вынужденных переселенцев в родные дома. Первый пилотный проект реализуется в селе Агали Зангиланского района. В ближайшее время село Агали превратится в большой и благоустроенный поселок.

Об этом Day.Az сказал эксперт-экономист Эльданиз Амиров.

Как подчеркнул наш собеседник, сегодня Азербайджан имеет большой потенциал как одна из основных стран-транзитеров в регионе.

"Освобождение Карабаха в большой степени увеличит эти возможности. Трудоустройство на деоккупированных территориях является одним из важных вопросов. Что касается уроженцев села Агали, при возвращении на родные земли у них будет возможность там работать в различных сферах. В частности, сельское хозяйство является одной из основных отраслей экономики Зангиланского района.

Эксперт-экономист отметил, что возможности для развития сельского хозяйства есть и в других освобожденных территориях.

"При реализации поставленных задач Азербайджан существенно снизит зависимость от импорта сельхозкультуры. В XXI веке продовольственная безопасность является элементом национальной безопасности каждого государства в мире, особенно в свете нынешних событий в Украине. Развитие сельского хозяйства в Карабахе в значительной степени решит вопрос обеспечения продовольственной безопасности в Азербайджане. В последние годы в этом направлении в Азербайджане сделано многое", - подытожил Эльданиз Амиров.

Напомним, 4 мая Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Вахида Гаджиева в связи с назначением его специальным представителем Президента в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

Абдул Керимханов