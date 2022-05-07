Цены на основные продукты питания в апреле снизились

Мировые цены на продовольственные товары в апреле чуть снизились по сравнению с рекордными показателями в марте, а по сравнению с апрелем прошлого года они выросли. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В апреле 2022 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 158,5 пункта, что на 0,8 процента ниже рекордного значения, зафиксированного в марте, однако это на 29,8 процента выше показателя за соответствующий период прошлого года.

Снижение цен в апреле было вызвано прежде всего резким падением стоимости растительного масла, а также незначительным снижением стоимости зерновых. В то же время сахар, мясо и молочная продукция продолжали дорожать.

Падение цен на зерновые в целом эксперты ФАО объясняют сезонными поставками урожая из Аргентины и Бразилии. При этом на пшеницу цена в апреле повысилась, хотя и незначительно - всего на 0,2 процента. Сохранению цен на высоком уровне способствовали продолжающаяся блокировка портов в Украине и опасения относительно состояния посевов 2022 года в Соединенных Штатах Америки. При этом рост цен сдерживали такие факторы, как увеличение поставок из Индии, больший, чем ожидалось ранее, объем экспорта из Российской Федерации и незначительное ослабление мирового спроса.

Что касается молочной продукции, то в апреле она стоила дороже, чем в марте, в связи с тем, что объемы производства молока в Западной Европе и Океании по-прежнему оставались ниже сезонного уровня.

Мясо в апреле подорожало на 2,2 процента, превысив мартовское рекордное значение. Цены на мясо птицы повысились в результате активного спроса на фоне сокращения мирового предложения, вызванного перебоями с экспортными поставками из Украины и учащением вспышек птичьего гриппа в Северном полушарии. Цены на свинину продолжили расти, хотя и не так резко, как в марте, в связи с дальнейшим сокращением поголовья убойных животных в Западной Европе и высоким внутренним спросом в крупных странах-производителях. Мировые цены на говядину выросли незначительно благодаря большим объемам экспорта из Бразилии. Что касается баранины, то введенные в связи с пандемией карантинные меры и задержки в портах Китая привели к сокращению закупок мяса этой страной и, как следствие, небольшому снижению ее стоимости.