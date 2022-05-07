https://news.day.az/economy/1460026.html Пенсии в Азербайджане выплачены вперед графика
Пенсии в Азербайджане выплачены вперед графика
Подведомственный Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана Государственный фонд социальной защиты вперед графика выплатил майские пенсии по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.
Как сообщили Day.Az в Министерстве, граждане могут получить свои пенсии посредством банковских карт в банкоматах соответствующих банков.
В ближайшие дни будут выплачены пенсии и по другим регионам республики, а также лицам, вышедшим на пенсию на льготных условиях.
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