Пенсии в Азербайджане выплачены вперед графика

Подведомственный Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана Государственный фонд социальной защиты вперед графика выплатил майские пенсии по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.

Как сообщили Day.Az в Министерстве, граждане могут получить свои пенсии посредством банковских карт в банкоматах соответствующих банков.

В ближайшие дни будут выплачены пенсии и по другим регионам республики, а также лицам, вышедшим на пенсию на льготных условиях.