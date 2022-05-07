В Лачинском районе будут проведены поиски сырья для минеральных удобрений

На территории Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов Азербайджана будут проведены поисково-оценочные работы в связи с нерудными полезными ископаемыми.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в подписанном 7 мая Президентом Ильхамом Алиевым распоряжении о внесении изменений в "Государственную программу по геологическому изучению недр и эффективному использованию минерально-сырьевой базы на 2020-2024 годы".

Так, министерству экологии и природных ресурсов поручено провести поисково-оценочные работы в связи с нерудными полезными ископаемыми на территории Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов, обеспечить поисково-оценочные работы на перспективных площадях на территории Лачинского района в связи с сырьем для минеральных удобрений.