ЕС потребует от своих членов делиться газом

Еврокомиссия (ЕК) планирует одобрить 18 мая план на случай возможного резкого прекращения поставок российского газа. Об этом сообщила в воскресенье испанская газета El Pais, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее версии, Брюссель предупреждает, что в случае чрезвычайной ситуации меры коснутся почти всех партнеров по ЕС, потому что те, у кого есть другие источники поставок, такие как Испания, должны будут делиться своим газом со странами, пострадавшими от прекращения снабжения. Европейские власти также потребуют применять нормирование энергии, которое начнется с промышленного сектора, таким образом, чтобы компании в менее затронутых странах не имели конкурентного преимущества перед предприятиями в более пострадавших государствах.

Издание пишет, что Брюссель будет использовать регламент о безопасности поставок, действующий с 2017 года, для введения мер, гарантирующих достаточное поступление газа определенным клиентам - домохозяйствам и существенно важным социальным службам - всех стран сообщества и смягчающих последствия возможной чрезвычайной ситуации. Согласно нормам, каждое пострадавшее государство может ввести свои собственные правила по нормированию. Также страны, испытывающие проблемы с поставками, смогут обратиться к пункту о солидарности, что заставит соседние государства оказать им поддержку.

Объявление чрезвычайной обстановки, затрагивающей сразу несколько членов сообщества или весь ЕС, находится в компетенции ЕК. Согласно прогнозам, в случае полного прекращения поставок российского газа меры, предусмотренные в регламенте, придется принимать практически всем партнерам по ЕС. "В некоторых [странах] потому, что прекращение напрямую повлияло бы на них, - отмечают европейские источники издания. - А в других потому, что они будут вынуждены сократить промышленное потребление, чтобы помочь соседям".