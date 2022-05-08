Азербайджан с Австрией обеспечат мультимодальные перевозки между Китаем и Европой

Состоялась встреча находящейся в Австрии с рабочим визитом делегации под руководством председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Джавида Гурбанова с председателем АО "Австрийские федеральные железные дороги" Андреасом Матте, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО.

Стороны особо отметили роль мультимодальных железнодорожных перевозок в расширении экономических связей и увеличении товарооборота между двумя странами.

На встрече обсуждались наращивание совместных усилий по более эффективному использованию Транскаспийского международного транспортного маршрута на фоне ситуации в регионе, увеличение объемов мультимодальных железнодорожных грузоперевозок в направлениях Китай-Европа-Китай и Средняя Азия- Европа-Средняя Азия.

Укрепление совместной деятельности и партнерских отношений в этих сферах также было в центре внимания отдельных двусторонних встреч представителей "Азербайджанских железных дорог" с представителями ведущих европейских грузоперевозочных компаний Rail Cargo, Metrans и Bahnoperator.

Rail Cargo работает в 18 странах, имеет 12 международных логистических центров и 16 терминалов. Годовая грузоперевозка компании составляет около 94 млн тонн. Metrans обеспечивает отправку 200 блоков поездов в неделю. Годовой объем грузовых перевозок составляет 1,4 млн TEU. Bahnoperator отправляет из Китая в Европу 20 контейнерных поездов в неделю. Это достаточно большие цифры.

Деятельность этих компаний, работающих в Центральной и Южной Европе, служит перемещению хаба из Северной Европы в Южную и Центральную Европу и поддержанию объема грузов на Транскаспийском международном транспортном маршруте.

В рамках визита был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между ООО ADY Container, дочерней компанией "Азербайджанских железных дорог", и австрийской Rail Cargo. Стороны будут совместно работать над обеспечением бесперебойной и быстрой доставки мультимодальных железнодорожных грузов из Европы по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, а также грузов из румынского порта Констанца в грузинский порт Поти, а затем в Среднюю Азию и Китай. В этом контексте компания ADY Container совместно с грузинскими компаниями GR Logistics и KTZ Express при поддержке ASCO запускает контейнерные перевозки грузов между портами Поти-Констанца в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута. Судно "Шаир Вагиф" будет курсировать между указанными портами три раза в месяц по 10 дней в месяц. На каждом рейсе по морю будет перевозиться два блока поездов.