В Азербайджане выросло число активных налогоплательщиков

По состоянию на первое мая 2022 года, число активных налогоплательщиков в Азербайджане выросло на 3,1 процента по сравнению с началом года и составило 685 446.

Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на отчет Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана.

По данным отчета, в мае 2022 года число активных плательщиков НДС в Азербайджане выросло на пять процентов по сравнению с началом года - до 36 414, а количество хозяйствующих субъектов - на 1,4 процента - до 185 874.