В январе - апреле 2022 года Турция увеличила экспорт продукции оборонной промышленности на 42,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,3 миллиарда долларов.

Как передает Day.Az, об этом TurkicWorld сообщили в министерстве торговли Турции.

"В апреле 2022 года Турция экспортировала продукцию оборонной промышленности на сумму 392,1 миллиона долларов, что на 29,6 процента превышает показатель аналогичного месяца прошлого года", - сказали в министерстве.

По данным ведомства, за последние 12 месяцев Турция экспортировала продукцию оборонной промышленности на сумму 3,612 миллиарда долларов.