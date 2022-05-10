В Баку планируется открытие фирменных магазинов Астраханского региона РФ

Азербайджан и Астраханский регион России сотрудничают по вопросу открытия фирменных магазинов Астраханской области в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Астраханской области РФ Игорь Бабушкин.

"Мы открыты к сотрудничеству с Баку в сфере судостроения в рамках промышленной кооперации - готовы строить маломерные сухогрузы, химовозы, паромы и танкеры", - говорится в публикации.

Кроме того, Астрахань и Абшеронский район Азербайджана готовятся к подписанию соглашения о сотрудничестве. А между Баку и Астраханью предусматривается подписание соглашения о побратимстве. Этот документ находится на стадии согласования, отметил Бабушкин.