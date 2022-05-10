На выставке Partners & Business в Баку будут представлены сотни азербайджанских компаний

16-18 июня в Baku Crystal Hall пройдет выставка Partners and Business Baku 2022 для ознакомления с местными компаниями.

Как сообщили Day.Az в Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), на выставке, которая пройдет при организации агентства, Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения, Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей), ООО Marsol и Kapital Bank, будут представлены продукция и услуги местных компаний, работающих в сферах промышленности, сельского хозяйства, ИКТ, образования, строительства, логистики и т.д.

Планируется, что в Partners and Business Baku 2022 примут участие около 200 компаний.

Ее цель - демонстрация потенциала местных компаний, расширение возможностей для их выхода на рынки, развитие партнерства между местными компаниями и налаживание сотрудничества.