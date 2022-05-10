https://news.day.az/economy/1460717.html На Каспии возобновилось судоходство
На Каспии возобновилось судоходство
Из-за ветреной погоды на Каспии было приостановлено судоходство как нефтяных танкеров, так и сухогрузов.
Об этом сообщил во вторник Day.Az глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) Мехман Мехтиев.
По его словам, судоходство на Каспии уже возобновлено.
"Судоходство было приостановлено из-за погодных условий. В связи с улучшением погоды оно возобновлено", - сказал Мехтиев.
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