На Каспии возобновилось судоходство

Из-за ветреной погоды на Каспии было приостановлено судоходство как нефтяных танкеров, так и сухогрузов.

Об этом сообщил во вторник Day.Az глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) Мехман Мехтиев.

По его словам, судоходство на Каспии уже возобновлено.

"Судоходство было приостановлено из-за погодных условий. В связи с улучшением погоды оно возобновлено", - сказал Мехтиев.