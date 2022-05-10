У берегов Израиля найдено новое месторождение газа

Компания Energean, ведущая разведку газа у берегов Израиля, сообщила, что скважина "Афина", пробуренная между месторождениями "Кариш" и "Танин", позволила обнаружить еще одно газовое месторождение, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.

Изыскания подтвердили, что минимальный объем нового месторождения составляет восемь миллиардов кубометров газа. Однако данные разведки позволяют предположить, что запасы всего участка "Олипус", к которому принадлежит и "Афина", составляют на 50 миллиардов кубометров больше. Отметим, что подтвержденные запасы Израиля составляют около 800 миллиардов кубометров.

"Мы рады сообщить о находке на скважине "Афина" и о потенциале участка "Олимпус". Мы рассматриваем стратегические опции коммерческого использования как месторождения, так и всего участка, как на местном, так и на международном рынке", - цитирует издание Offshore Energy генерального директора компании Матиоса Ригоса.