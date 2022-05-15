Азербайджан и Казахстан планирует вместе осваивать космос

Азербайджан и Казахстан рассматривают возможность сотрудничества в сфере создания спутниковой группировки и обмена опытом в области космоса.

Об этом сказал Trend начальник управления международного сотрудничества казахстанского АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" Рустам Абдрахманов, передает Day.Az.

Он напомнил, что ранее между ОАО "Азеркосмос" и АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" было подписано соглашение о сотрудничестве по обмену спутниковыми данными в области дистанционного зондирования Земли.

"Данное соглашение стимулирует дальнейшее сотрудничество между двумя станами в области космического мониторинга. В то же время рассматриваются возможности сотрудничества в области совместного создания спутниковой группировки и обмена опытом в космической сфере", - сказал Абдрахманов.