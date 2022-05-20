Назван главный движущий фактор голода в мире

Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Объединенных Наций Цюй Дунъюй выразил мнение, что конфликты в мире "остаются единственным главным движущим фактором голода". Соответствующее заявление он сделал в четверг, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по теме конфликтов и продовольственной безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В период с 2018 по 2021 г. число людей в кризисных ситуациях в странах, где конфликты были основной причиной острой нехватки продовольствия, увеличилось на 88% и составило немногим более 139 млн человек.", - отметил он. По мнению главы ФАО, "сельское хозяйство является одним из ключей к прочному миру и безопасности". Он призвал мировое сообщество "срочно преобразовать свои агропродовольственные системы, чтобы они стали более эффективными, более инклюзивными, более устойчивыми для лучшего производства, лучшего питания, лучшей окружающей среды и лучшей жизни".

По данным организации, конфликт в Украине серьезно повлиял на экспорт, логистику и доступность продовольствия, при этом рост цен на энергоносители и удобрения ставит под угрозу будущий мировой урожай.