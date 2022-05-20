Названы сроки завершения исследовательского проекта TRACECA
Во втором квартале 2022 года постоянный секретариат межправительственной комиссии TRACECA завершит исследовательский проект, охватывающий анализ цен на грузоперевозки в Каспийском и Черном морях и другие вопросы.
Об этом сказал генеральный секретарь постоянного секретариата межправительственной комиссии TRACECA Асет Асавбаев на презентации, посвященной инициативам и деятельности организации, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Данное исследование предусматривает проведение сравнительного анализа цен на грузоперевозки в Каспийском и Черном морях, подготовку предложений по снижению цен и бизнес-моделям по морским транспортным линиям", - сказал Асавбаев.
По его словам, после завершения работ проект будет представлен странам-участницам TRACECA.
"В рамках исследования также должно быть проведено технико-экономическое обоснование оптимальных параметров паромных судов для осуществления перевозок в Черном море", - добавил Асавбаев.
Кроме того, в исследование входят проведение анализа флотов стран-участниц TRACECA, а также выявление факторов, ограничивающих грузоперевозки морским транспортом.
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