Бизнес Азербайджана и Литвы обсудил реализацию меморандума о сотрудничестве

Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили в пятницу Day.Az в агентстве.

В сообщении отмечается, что председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов встретился с генеральным директором Ассоциации торгово-промышленных и ремесленных палат Литвы Гедре Ражискине.

На встрече были обсуждены вопросы, вытекающие из меморандума о сотрудничестве, подписанного между двумя структурами в рамках азербайджано-литовского бизнес-форума.

Напомним, что 18 мая в рамках азербайджано-литовского бизнес-форума между двумя странами был подписан ряд документов, в том числе меморандум о сотрудничестве между Агентством по развитию МСБ и Ассоциацией торгово-промышленных и ремесленных палат Литвы. Документ подписали председатель правления агентства Орхан Мамедов и генеральный директор ассоциации Гедре Ражискине.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе - апреле 2022 года товарооборот с Литвой превысил 11,003 миллиона долларов, в то время как этот показатель в аналогичном периоде прошлого года составил 15,134 миллиона долларов (сокращение за год на 27,29 процента).