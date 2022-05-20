Продолжается строительство автодороги Физули-Агдам

Ускоренными темпами продолжается строительство автомобильной дороги Агдам-Физули, фундамент которой был заложен во время поездки Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в Физулинский район 17 октября 2021 года.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог, эта дорога считается одним из проектов, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, они сыграют важную роль в социально-экономическом развитии сел и районов освобожденных территорий.

Дорога протяженностью 64,8 км и шириной проезжей части 15 метров будет четырехполосной.

В настоящее время здесь строятся четыре автомобильных моста.

Автомобильная дорога Агдам-Физули, являющаяся продолжением автодороги Барда-Агдам, проходит через Агдамский, Агджабединский и Физулинский районы.