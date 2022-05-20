SOCAR увеличит максимальный производственный потенциал платформы "Умид-1"

На блоке "Умид-Бабек" завершаются работы по реконструкции платформы "Умид-1".

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), передает Day.Az.

Основной целью проекта "Ускорение добычи со стационарного морского основания "Умид-1" является снятие ограничений на транспортировку с платформы и увеличение добычи за счет бурения новых скважин, отмечается в сообщении.

"С учетом ограничений ежесуточно на месторождении добывается три миллиона кубометров газа и 470 тонн (3 600 баррелей) конденсата, которые транспортируются технологической системой SOCAR на терминал "Дашгил". После реализации проекта планируется увеличить суточную добычу газа до 8,1 миллиона кубометров, а конденсата - до 1 200 тонн (9 тысяч баррелей)", - говорится в сообщении.

По данным SOCAR, в рамках этого проекта осуществляется реконструкция самой платформы, строительство 54-километрового 20-дюймового (500 мм) подводного трубопровода и его сухопутного участка протяженностью около 3,7 километра, газопровода от терминала "Дашгил-2" и строительство на Сангачальской головной установке пункта по подключению к газотранспортной системе SOCAR.

"В настоящее время работы, проводимые на платформе "Умид-1" и на суше, близятся к завершению. Прокладка подводного трубопровода началась в апреле текущего года с использованием судна - трубоукладчика "Исрафил Гусейнов". Уже завершено строительство наиболее сложного участка данного газопровода длиной 2,1 километра, расположенного ближе к суше", - говорится в сообщении.