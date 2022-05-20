Министр сельского и лесного хозяйства Турции посетил предприятие по производству сувениров в Джоджуг Марджанлы

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахид Киришчи и министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов посетили предприятие по производству сувениров в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района Азербайджана, сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана.

Как отмечается, председатель правления Агентства Орхан Мамедов и председатель Общественного объединения бизнесменов и промышленников Азербайджана и Турции (TÜİB) Хусейн Бююкфырат подробно проинформировали о предприятии. Предприятие по производству сувениров создано при совместной поддержке Фонда "Развитие Джоджуг Марджанлы", TÜIB, Агентства по развитию МСБ Азербайджана и турецкого Агентства по сотрудничеству и координации (TİKA).

Было также сказано, что здесь в основном будут производиться сувенирная фаянсовая посуда на основе национальных орнаментов, ковры небольших размеров и др. продукция. На предприятии планируется обеспечить работой 25 жителей села Джоджуг Марджанлы. Презентация предприятия состоялась в рамках церемонии открытия Международного аэропорта Физули с участием глав государств Азербайджана и Турции. Реализация Азербайджаном и Турцией совместных проектов в селе Джоджуг Марджанлы станет еще одним примером азербайджано-турецкого братства и сотрудничества и будет иметь важное значение в социально-экономическом развитии села, обеспечении занятости населения и улучшении его социального благосостояния.