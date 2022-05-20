В Карабахе планируется строительство рыбоводных заводов

На освобожденных территориях Азербайджана планируется строительство рыбоводных заводов.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал директор Центра исследований биологических ресурсов Мехман Ахундов в эфире передачи "Ekspert saatı" на официальной странице минэкологии и природных ресурсов Азербайджана в Facebook.

Он отметил, что за прошедший период на освобожденных территориях страны в реки Баситчай, Хакаричай и другие была выпущена молодь рыбы. В Карабахе можно разводить 23 вида рыб.