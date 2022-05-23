Орхан Мамедов и замдиректора Business Europe обсудили возможности создания совместных предприятий

Представители Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана с целью изучения опыта стран Европейского союза в области МСБ находятся с визитом в Бельгии, сообщили Day.Az в агентстве.

Согласно информации, председатель правления Агентства Орхан Мамедов встретился с заместителем директора Business Europe Луизой Сантос.

На встрече были обсуждены вопросы организации бизнес-миссий, возможностей создания совместных предприятий, стимулирования взаимного экспорта, обмена информацией по инвестпроектам и организации совместных мероприятий.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе - апреле 2022 года товарооборот с Бельгией превысил 24,772 миллиона долларов, в то время как этот показатель в аналогичном периоде прошлого года составил 26,519 миллиона долларов (сокращение за год на 6,59 процента).