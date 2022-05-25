https://news.day.az/economy/1464932.html В Азербайджане ликвидируют трудовые книжки
В Азербайджане ликвидируют трудовые книжки
В Азербайджане ликвидируют трудовые книжки.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал председатель Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли.
По его словам, новая подсистема "Труд и занятость" позволит перевести весь бумажный документооборот в электронную форму.
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