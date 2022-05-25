В отношении этих компаний возбудили дела

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана продолжает меры контроля за соблюдением требований антимонопольного законодательства на продовольственном рынке.

Как сообщили в среду Day.Az в Госслужбе, выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства многими хозяйствующими субъектами на рынке риса и гречки, входящих в потребительскую корзину. В связи с этим Госслужбой возбуждены соответствующие дела по признакам нарушения требований антимонопольного законодательства в отношении фирмы "Babək", ООО "Vuqma-qida", ООО "Abşeron Treyd", ООО "Xudafərin-1", ООО "Elsaan Group", ООО "Veysəloğlu", ООО "Qida XXI", ООО Best-Tarım, ООО "Tamashee Foods", ООО "Araz Supermarket", ООО "Al market", ООО "Sun Food", ООО "OBA Market", ООО "Bazarstore" и физического лица Керимова Ильгара Мамедхасан оглу.

Информация о рассмотрении дел размещается на официальном сайте Госслужбы (https://competition.gov.az/az/page/melumat-merkezi/faydali/baxilacaq-islerin-cedveli)