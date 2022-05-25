https://news.day.az/economy/1465044.html В министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана упразднена должность первого замминистра
В министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана упразднена должность первого замминистра
В связи с изменениями в уставе министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана упразднена должность первого заместителя министра, сообщили Day.Az в ведомстве.
Отметим, что должность первого заместителя министра занимал Али Абдуллаев.
Напомним, что ранее Джавид Гурбанов, Фарид Ахмедов и Самир Мамедов были назначены заместителями министра цифрового развития и транспорта. Также эту должность занимают Рахман Гумматов и Ровшан Рустамов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре