В министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана упразднена должность первого замминистра

В связи с изменениями в уставе министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана упразднена должность первого заместителя министра, сообщили Day.Az в ведомстве.

Отметим, что должность первого заместителя министра занимал Али Абдуллаев.

Напомним, что ранее Джавид Гурбанов, Фарид Ахмедов и Самир Мамедов были назначены заместителями министра цифрового развития и транспорта. Также эту должность занимают Рахман Гумматов и Ровшан Рустамов.