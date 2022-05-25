На Каспии возобновилось судоходство

С сегодняшнего дня суда, входящие в состав морского флота ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), возобновили деятельность в акватории Каспия.

Об этом сообщил в среду в ответ на запрос Trend глава пресс-службы ASCO Мехман Мехдиев, передает Day.Az.

По его словам, в случае ветреной погоды судам отправляется предупреждение о принятии превентивных мер безопасности.

"В такие дни обеспечивается заход судов в безопасные места, служащие для укрытия от непогоды", - сказал Мехдиев.