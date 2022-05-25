https://news.day.az/economy/1465046.html На Каспии возобновилось судоходство
На Каспии возобновилось судоходство
С сегодняшнего дня суда, входящие в состав морского флота ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), возобновили деятельность в акватории Каспия.
Об этом сообщил в среду в ответ на запрос Trend глава пресс-службы ASCO Мехман Мехдиев, передает Day.Az.
По его словам, в случае ветреной погоды судам отправляется предупреждение о принятии превентивных мер безопасности.
"В такие дни обеспечивается заход судов в безопасные места, служащие для укрытия от непогоды", - сказал Мехдиев.
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