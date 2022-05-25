В Азербайджане установлен тариф в связи с использованием электронной подписи
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Кабинет министров Азербайджана утвердил "Тариф на использование электронной подписи для пользователей электронных систем внутренних процессов управления".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, тариф на использование электронной подписи для пользователей электронных систем внутренних процессов управления составит 16 манатов.