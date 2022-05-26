Kapital Bank улучшил условия по ипотеке на строительство дома (R)
Kapital Bank улучшил условия ипотечного кредита, выдаваемого владельцам земельных участков на постройку индивидуального жилого дома. Кредит теперь предоставляется по ставке от 7% годовых на сумму до 250 тыс манатов и сроком до 20 лет.
Земельный участок, подлежащий застройке, должен иметь документ, подтверждающий право собственности, т.е. выписку. В качестве обеспечения должна быть предоставлена индивидуальная жилая площадь, квартира, дача или нежилое помещение на имя любого лица.
Строительство может осуществляться как самостоятельно заемщиком, так и строительными компаниями-партнерами Kapital Bank. Подать заявку на кредит можно через WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96. Для более подробной информации: https://kbl.az/etipt.
Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 104 филиалах и 23 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart: https://kbl.az/tkstcrd.
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