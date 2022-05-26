https://news.day.az/economy/1465144.html Республика Корея выделила $1,2 млн на восстановление кяхризов в Азербайджане
Республика Корея выделила $1,2 млн на восстановление кяхризов в Азербайджане
Правительство Республики Корея выделило 1,2 миллиона долларов на реализацию проекта по восстановлению кяхризов в Азербайджане.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг региональный директор Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) Мун Джонг Хён на международной конференции, посвященной проекту "Комплексное развитие сельских районов в местах проживания бывших вынужденных переселенцев в Азербайджане путем восстановления кяхризов".
По его словам, после завершения этого проекта восемь тысяч бывших вынужденных переселенцев будут обеспечены чистой водой на своих родных землях.
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