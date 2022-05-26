Республика Корея выделила $1,2 млн на восстановление кяхризов в Азербайджане

Правительство Республики Корея выделило 1,2 миллиона долларов на реализацию проекта по восстановлению кяхризов в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг региональный директор Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) Мун Джонг Хён на международной конференции, посвященной проекту "Комплексное развитие сельских районов в местах проживания бывших вынужденных переселенцев в Азербайджане путем восстановления кяхризов".

По его словам, после завершения этого проекта восемь тысяч бывших вынужденных переселенцев будут обеспечены чистой водой на своих родных землях.