На Абшероне завершено строительство автодороги, ведущей к грязевым вулканам
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Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило строительство новой автомобильной дороги, ведущей к современной туристической инфраструктуре на территории грязевых вулканов, расположенных в Абшеронском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу агентства, ширина земляного полотна новой дороги составляет 12 метров, общая протяженность - 21 километр.