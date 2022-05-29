Энергоузел "Джебраил" соединит линии электропередач Азербайджана с Нахчываном и Турцией

Энергетический узел "Джебраил" соединит линии электропередач Азербайджана с Нахчываном и Турцией.

Об этом сказал Trend пресс-секретарь ОАО "Азерэнержи" Теймур Абдуллаев, передает Day.Az.

"Как известно, несколько дней назад при участии Президента Ильхам Алиева был заложен фундамент энергетического узла "Джебраил". Помимо освобожденных территорий, этот проект также очень важен для страны в целом, потому что это международный энергетический проект. Для реализации этого проекта в первую очередь будут расширены и полностью реконструированы подстанции "Агджабеди" и "Имишли". С подстанций "Агджабеди" и "Имишли" на расстояние соответственно 132 и 130 километров в Джебраил будет проложена 330-киловольтная линия электропередачи и на данной территории будет построена 330-киловольтная узловая подстанция", - сказал он.

По его словам, существуют различные важные аспекты строительства этой подстанции, одним из них является то, что интеграция гидроэлектростанций "Худаферин" и "Гыз галасы", а также солнечной электростанции "ВР Джебраил" в энергосистему будет осуществлена именно благодаря Джебраильской узловой подстанции.

"На следующем этапе будет проложена 330-киловольтная линия от Джебраильской узловой подстанции до Нахчывана, что является очень большим событием. Как известно, Нахчыван уже много лет отделен от общей энергосистемы Азербайджана. Будет обеспечено подключение Нахчывана к общей энергосистеме Азербайджана. Для этого в Нахчыване будет построена 330-киловольтная подстанция. Далее на сопредельной с Турцией территории Нахчывана будет построена соответствующая европейским энергетическим стандартам дополнительная трансформаторная подстанция для преобразования 330 киловольт в 400 киловольт. Потом из Нахчывана в Турцию будет проложена линия электропередачи. После всего этого и на освобожденные от оккупации территории, и на другие территории страны будет передаваться электроэнергия, произведенная в Азербайджане. Электроэнергию, произведенную в Азербайджане, можно будет передавать в Нахчыван, Турцию и Европу", - добавил он.