Проведение фестиваля TEKNOFEST в Азербайджане даст стимул развитию технологий в сфере науки

Проведение мероприятий аналогичных TEKNOFEST, способствующих развитию технологий и инновации в Азербайджане, продолжатся и в последующие годы.

Об этом сказал журналистам министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, передает Day.Az.

По его словам, за прошедшие четыре дня мы стали свидетелями того, как подобные мероприятия могут дать стимул развитию технологий во всех сферах деятельности.

"Проведение международного фестиваля авиации и космоса TEKNOFEST в Азербайджане даст стимул развитию технологий в сфере науки", - добавил он.

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST проходит в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель - популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.