Фестиваль TEKNOFEST дал месседж о намерениях Турции и Азербайджана совместно работать в области технологий.

Об этом сказал журналистам министр цифрового развития и транспорта азербайджана Рашад Набиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр отметил, что в нашей стране необходимо проводить любые мероприятия в таком формате. Потому что мы видели, как много пользы принес этот фестиваль за прошедший период.

"Мы рассматривали TEKNOFEST в качестве инструмента. Такие мероприятия повышают интерес наших детей к информационным технологиям", - отметил он.

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST проходит в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель - популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.