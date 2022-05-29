Источник: Агентство международной информации Trend

Интерес азербайджанского народа к TEKNOFEST был больше, чем в Турции.

Об этом сказал Trend технический директор турецкой компании Baykar Makina Сельджук Байрактар, передает Day.Az.

Он отметил, что лозунг "Одна нация, два государства, один фестиваль" в очередной раз был подтвержден здесь.

"Наша молодежь, участвовавшая в технологических конкурсах, продемонстрировала свое мастерство, и их награды были вручены Президентами Турции и Азербайджана. Я верю, что эти молодые люди оставят подпись под большими делами в будущем. Мы намерены еще проводить фестивали в таком формате. Действительно, азербайджанский народ, в том числе и дети проявляют большой интерес к науке и технике. Я бы даже сказал, что интерес азербайджанского народа к TEKNOFEST был больше, чем в Турции", - сказал он.