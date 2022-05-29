Интерес азербайджанского народа к TEKNOFEST был больше, чем в Турции - Сельджук Байрактар
Источник: Агентство международной информации Trend
Интерес азербайджанского народа к TEKNOFEST был больше, чем в Турции.
Об этом сказал Trend технический директор турецкой компании Baykar Makina Сельджук Байрактар, передает Day.Az.
Он отметил, что лозунг "Одна нация, два государства, один фестиваль" в очередной раз был подтвержден здесь.
"Наша молодежь, участвовавшая в технологических конкурсах, продемонстрировала свое мастерство, и их награды были вручены Президентами Турции и Азербайджана. Я верю, что эти молодые люди оставят подпись под большими делами в будущем. Мы намерены еще проводить фестивали в таком формате. Действительно, азербайджанский народ, в том числе и дети проявляют большой интерес к науке и технике. Я бы даже сказал, что интерес азербайджанского народа к TEKNOFEST был больше, чем в Турции", - сказал он.
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