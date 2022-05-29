В Баку прошла церемония закрытия международного фестиваля авиации и космоса TEKNOFEST.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на закрытии международного фестиваля TEKNOFEST приняли участие министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, технический директор турецкой компании Baykar Makina Сельджук Байрактар, а также ряд других министров Азербайджана и Турции.

Министр подчеркнул, что за эти четыре дня азербайджанская молодежь извлекла огромный опыт от проведённого фестиваля.

В свою очередь, Байрактар заявил, что очередной TEKNOFEST может пройти еще раз в Баку и других городах страны.

Набиев и Байрактар выразили удовлетворенность от проведенного мероприятия, а также поблагодарили Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за возможность провести TEKNOFEST в Азербайджане.

Отметим, что у течение четырёх дней, с 26-29 мая на фестивале были организованы международные выставки турецких и азербайджанских компаний, организованы развлекательные программы, авиашоу и ряд других мероприятий.

Кроме того, на четвертый TEKNOFEST состоялась церемония награждения участников и команд по конкурсам Smart Qarabag Hackaton и Baku Open Cyber Cup, чемпионат Европы по киберспорту-2022 (European Esports Championship-2022), Agro Tech (аграрные технологии), беспилотных летательных аппаратов и "зеленых" технологий, Baku Skills, Planer, социально-ориентированные технологии. Они были награждены денежными призами и ценными подарками.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку было организовано министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель - популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.