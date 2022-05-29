Газ в Европе может подорожать в пять раз

Биржевая цена газа в Европе зимой может увеличиться до пяти тысяч долларов за одну тысячу кубометров. Такое прогноз дал президент Сербии Александар Вучич, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что в настоящее низкие цены на газ держатся на бирже из-за низкого потребления в летний период. Однако лидер Сербии выразил опасения, что с наступлением зимы его стоимость может подорожать в пять раз.

"Сейчас цена на бирже TTF около 960 долларов за одну тысячу кубометров газа, но это потому, что [наступает] лето и потребление низкое. Когда придет зима, боюсь, что газ подорожает до 3,5 тысячи, а может даже до 4-5 тысяч долларов", - заявил Вучич.