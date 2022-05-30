Узбекистан за год увеличил экспорт в Азербайджан

В январе - апреле 2022 года товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном составил 50,3 миллиона долларов, передает Day.Az со ссылкой на узбекский Госкомстат.

По данным ведомства, в указанный период узбекский экспорт товаров и услуг в Азербайджан вырос на 45,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (23,1 миллиона долларов) - до 33,7 миллиона долларов.

Узбекский импорт из Азербайджана в январе - апреле 2022 года составил 16,6 миллиона долларов.

В Госкомстате отметили, что Узбекистан в январе - апреле 2022 года экспортировал в Азербайджан 3,5 тысячи тонн плодоовощной продукции на сумму 4,3 миллиона долларов.

По итогам 2021 года товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном составил 118,8 миллиона долларов. Экспорт из Узбекистана в Азербайджан в данный период составил 75,9 миллиона долларов, а импорт - 42,9 миллиона долларов.