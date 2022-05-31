https://news.day.az/economy/1466559.html Сколько ипотечных кредитов выдано в Азербайджане по гослинии?
Сколько ипотечных кредитов выдано в Азербайджане по гослинии?
До 31 мая по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) Азербайджана 39 197 заемщикам были выданы ипотечные кредиты на сумму 2,184 миллиарда манатов.
Об этом сообщили Day.Az в фонде.
В рамках механизма сдачи квартир в аренду с правом выкупа 1 600 граждан улучшили свои жилищные условия, говорится в сообщении.
Сумма предоставленных фондом гарантий и субсидий по бизнес-проектам составила 302,383 миллиона манатов.
Отметим, что Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд был создан в 2017 году указом Президента Азербайджана путем реорганизации и слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджана".
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