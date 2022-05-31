Назначены новые члены Правления Центробанка Азербайджана (ЦБА).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос обсуждался 31 мая на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Так, в повестку дня заседания был включен проект постановления парламента о назначении на должности членов правления ЦБА.

Кандидатами на эти посты являлись Рашад Темраз оглу Оруджев, который в настоящее время является гендиректором ЦБА, и Алияр Гахраман оглу Мамедъяров, являющийся советником председателя Центробанка.

После обсуждения их кандидатуры были поставлены на голосование и одобрены.