https://news.day.az/economy/1466564.html Назначены новые члены правления Центробанка Азербайджана
Назначены новые члены правления Центробанка Азербайджана
Назначены новые члены Правления Центробанка Азербайджана (ЦБА).
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос обсуждался 31 мая на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).
Так, в повестку дня заседания был включен проект постановления парламента о назначении на должности членов правления ЦБА.
Кандидатами на эти посты являлись Рашад Темраз оглу Оруджев, который в настоящее время является гендиректором ЦБА, и Алияр Гахраман оглу Мамедъяров, являющийся советником председателя Центробанка.
После обсуждения их кандидатуры были поставлены на голосование и одобрены.
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