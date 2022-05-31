В Баку прошли общественные обсуждения по вопросам предпринимательства в сфере образования

Обсуждены деятельность субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), занимающихся предпринимательством в сфере образования, потенциал развития сектора, международный опыт и государственно-частное сотрудничество в этой сфере.

Как сообщили Day.Az во вторник в Агентстве по развитию МСБ Азербайджана, в общественной дискуссии на тему "Роль частного бизнеса в образовании", проведенной при поддержке Агентства и организованной Общественным советом при Агентстве, приняли участие министр образования Эмин Амруллаев, представители субъектов МСБ, осуществляющих деятельность в сфере образования, соответствующих государственных структур и институтов гражданского общества.

Председатель Общественного совета Фархад Гарашев проинформировал о целях проведения общественных обсуждений и деятельности Общественного совета, отметив, что мероприятие проводится для изучения потребностей субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере образования, обсуждения инвестиций в сектор и государственно-частного партнерства в сфере образования.

Выступая в ходе обсуждений, министр образования Эмин Амруллаев рассказал о развитии сферы образования в стране, проделанной работе, возможностях бизнеса и международном опыте в этой сфере. Председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов отметил, что поддержка развития бизнеса в различных сферах, в том числе в секторе образования, является одним из направлений деятельности Агентства. Было подчеркнуто, что Агентство продолжает оказывать поддержку совершенствованию законодательной базы, включающей дополнительные механизмы стимулирования в данной области, а также реализации проектов совместно с предпринимателями, работающими в этом секторе, в рамках имеющихся ресурсов. Агентство также заинтересовано в использовании потенциала МСБ, работающего в секторе образования, для разработки моделей и механизмов, направленных на поддержку субъектов МСБ.

В рамках мероприятия председатель новосозданной Ассоциации частных образовательных учреждений Азербайджана Гейдар Эминли выступил с презентацией и проинформировал о деятельности организации.

На мероприятии состоялись обсуждения на затронутые темы, были заслушаны предложения предпринимателей, представители соответствующих государственных структур ответили на вопросы, интересующие представителей субъектов бизнеса.