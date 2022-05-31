В Kapital Bank отметили День независимости

Состоялся традиционный тимбилдинг с участием менеджеров Kapital Bank. Ежегодное мероприятие по сплочению коллектива в банке в этот раз было посвящено Дню независимости и прошло под лозунгом BİRliyimiz Qələbəmizdir! ("Единство - наша победа!"). Среди участников мероприятия были члены правления Kapital Bank во главе с председателем, представители среднего и высшего менеджмента.

Тимбилдинг был организован в фестивальном формате и состоял из двух частей. Первая часть стартовала в месте, украшенном народными орнаментами, в горно-зеленой местности Губинского района, одного из красивейших уголков страны. Эта часть мероприятия запомнилась стендами, выполненными в национальном духе. На стендах были представлены различные образцы народного искусства и художественного творчества, а также продукция местного производства. Участники смогли отведать национальные блюда и послушать выступления национального музыкального ансамбля.

Вторая часть мероприятия прошла в формате гала-ужина и началась с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики. Затем со вступительной речью выступил Председатель Правления Ровшан Аллахвердиев, который рассказал об истории независимости Азербайджана, победе в Отечественной войне, а также особо подчеркнул вклад Kapital Bank в финансовый сектор страны. Председатель также рассказал о успехах банка в последние годы и пожелал новоназначенным молодым руководителям успехов в профессиональной карьере. После вступительной речи сотрудники банка почтили минутой молчания героев, павших во время войны. Мероприятие продолжилось концертной программой с патриотической музыкой и закончилось зрелищным фейерверком.

Проведение подобных мероприятий положительно влияет на развитие корпоративной и национальной культуры, улучшение отношений между сотрудниками и развитие командного духа.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 105 филиалах и 23 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart: https://kbl.az/tkstcrd.